Violenze a Pordenone, tra le ipotesi la contesa del territorio

Una spirale di violenza che si sposta da un punto all’altro del centro urbano, lasciando dietro di sé tensione, feriti e preoccupazione tra i residenti. Da piazza Risorgimento all’autostazione delle corriere, fino a piazzetta San Giorgio di Pordenone: le ultime settimane hanno trasformato il cuore della città nel teatro di continui ed elevati momenti di scontro tra bande giovanili e gruppi di stranieri. Calci, pugni, l’uso di armi bianche e oggetti contundenti sfociati fino all’intervento in forze di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale.

Un’escalation su cui ora le forze dell’ordine e la Procura stanno cercando di fare piena luce, incrociando i rilievi sul campo e le immagini degli impianti di videosorveglianza cittadina. Dietro agli episodi violenti, che si sono susseguiti a breve distanza l’uno dall’altro, non ci sarebbe una semplice lite occasionale, bensì trame più articolate. Tra le piste principali vagliate dagli investigatori svetta la contesa per il controllo del territorio e delle piazze dello spaccio. Il centro cittadino rappresenta infatti uno snodo strategico per il traffico di sostanze stupefacenti, e i frequenti blitz potrebbero essere il sintomo di un riassestamento delle egemonie locali. Non si esclude tuttavia la matrice del regolamento di conti per vecchi rancori o debiti non saldati legati al mercato illecito. Spedizioni punitive e faide incrociate, che spesso vedono coinvolti i medesimi volti.