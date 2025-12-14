Violenze, in autostazione un presidio fisso

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Non c’è pace per l’autostazione di Pordenone. Gli ultimi episodi, raccontati anche dalla nostra emittente televisiva, hanno fatto alzare il livello di attenzione su un’area che, da tempo, è osservata speciale dall’amministrazione comunale, dal questore e dal prefetto. Tanto che lo stesso questore, Giuseppe Solimene, che a fine anno lascerà il suo incarico, dal primo dicembre, d’accordo con il prefetto, ha predisposto servizi mirati proprio nella zona della stazione delle corriere. Con un presidio fisso delle forze dell’ordine che, come nel caso di ieri, ha permesso alla polizia di stato di intervenire tempestivamente per evitare che la situazione potesse degenerare. Si è trattato di una rapina, con un minore che ha rubato il giubbotto ad un altro minore e con il padre della vittima che, per difendere il figlio, ha sferrato un pugno in faccia all’aggressore.

L’intervento delle volanti ha permesso di denunciare il rapinatore e di placare gli animi. La posizione del papà è al vaglio degli investigatori. Al momento, nei suoi confronti, non è stata sporta alcuna querela di parte.

Il fenomeno, come detto, è seguito da vicino dall’amministrazione comunale. “Ieri – ha precisato l’assessore alla sicurezza Elena Ceolin – la presenza della polizia ha evitato il peggio. Una cosa voglio dirla: non ci saranno sconti per nessuno. Non tollereremo né risse né violenze di qualsiasi genere”.