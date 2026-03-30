Violenze in centro, residenti e commercianti terrorizzati

I residenti sono terrorizzati, i commercianti vedono scappare i clienti. Chi vive e lavora in piazzetta Bertossi, a due passi da piazza XX Settembre, cuore pulsante di Pordenone, sta vivendo nella paura. Le continue violenze – l’ultima in ordine di tempo sabato notte – raccontano di una parte della città costretta a vivere a contatto con degrado ed insicurezza.

E poi ci sono i commercianti, con Paula Trefas, che due anni e mezzo fa ha deciso di investire in piazzetta Bertossi. E che ora invoca maggiori controlli perché i clienti non scappino.