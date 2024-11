Violenze al Malignani, stretta sui controlli nelle scuole

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Servizi straordinari interforze, anche con l’impiego di personale in borghese e non solo negli orari di inizio e fine lezioni. Il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica ha deciso per una stretta dei controlli sulle scuole, dopo l’espisodio di violenza avvenuto nei giorni scorsi negli spazi esterni del istituto Malignani di Udine.

Durante la riunione in Prefettura, pur sottolineando una ‘generale positiva situazione della sicurezza dei plessi scolastici provinciali’ – come si legge in una nota diffusa dal Palazzo del Governo – è stata sottolineata la necessità di mantenere alta l’attenzione su tutti gli istituti.

Lunedì scorso alcuni studenti del Malignani erano stati accerchiati da giovani non appartenenti all’istituto, entrati nel cortile della scuola. Sono stati minacciati e poi costretti a consegnare il denaro che avevano in tasca.E non si tratterebbe dell’unico episodio del genere.

Alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza, presieduta dal Prefetto Domenico Lione, sono intervenuti i vertici della Questura, dei carabinieri e della guardia di finanza, la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, gli assessori comunali di Udine all’istruzione Federico Pirone, alla sciurezza partecipata, Rosi Toffano, e il comandante della Polizia Locale Eros Del Longo.

Si è deciso di potenziare le attività di prevenzione attraverso servizi straordinari interforze, con l’ausilio di unità cinofile, per controllare ingressi e aree vicine alle scuole, oltre alle principali zone di aggregazione frequantate ogni giorno da migliaia di studenti, comprese le fermate dei mezzi pubblici, non solo in Borzo Stazione. Sempre sotto il coordinamento del Questore di Udine, saranno organizzati controlli da parte delle forze di polizia in borghese anche in orari diversi da quelli di entrata e uscita da scuola. Tramite il dirigente dell’ufficio scolastico territoriale, inoltre, i presidi saranno invitati a verificare l’efficienza degli impianti di videosorveglianza nelle scuole. Il Prefetto, infine, chiederà ai rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti di promuovere assemblee per sensibilizzare i ragazzi sul tema della sicurezza.