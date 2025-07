Violenze sugli animali, 303 episodi in FVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ il traffico di cuccioli e di fauna selvatica dai Paesi dell’Est Europa il fenomeno illegale più preoccupante legato allo sfruttamento criminale degli animali in Friuli Venezia Giulia.

Lo rileva il Rapporto Zoomafia 2025 della Lav – la Lega Antivisezione, secondo il quale, il 2024, nella nostra regione, ha registrato 303 procedimenti penali con 147 persone indagate per reati contro gli anomali.

La maggior parte degli episodi- evidenzia il Rapporto presentato oggi a Roma – è legata al maltrattamento o all’abbandono degli animali, ma tre inchieste, con sei indagati, riguardano il traffico clandestino di cuccioli.

A favorire il fenomeno è sicuramente la posizione geografica del Friuli Venezia Giulia, vera e propria porta d’ingresso in Italia per le organizzazioni criminali che operano nell’Est Europa e che- sottolinea il Rapporto della Lav – gestiscono i trasporti e la vendita clandestina di animali. Rotte criminali che – è stato evidenziato – vengono utilizzate anche per altri traffici illeciti.

Dal Rapporto emerge anche un dato molto positivo: in Friuli Venezia Giulia, nel 2024, nessun episodio di violenza sugli animali ha visto protagonista un minorenne. Un dato che sicuramente fa ben sperare per il futuro.