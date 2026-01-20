Violenze tra i giovani, metal detector in arrivo in Fvg

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In questi giorni alle forze di polizia del Friuli Venezia Giulia stanno arrivano i primi metal detector acquistati con contributi della Regione con l’obiettivo di controllare i giovani, in particolare i minori, nel caso si sospetti che abbiano addosso armi da taglio. Lo ha annunciato l’assessore regionale alla Sicurezza Pierpaolo Roberti, a margine della riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza. “Ancora una volta – ha detto Roberti – abbiamo anticipato i tempi”, facendo riferimento ai decreti sicurezza discussi a livello nazionale e alla cosiddetta ‘stretta sui coltelli’.