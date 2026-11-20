Un legame indissolubile con il territorio e una promessa di fedeltà che si rinnova ogni giorno tra la gente: è questo il cuore della celebrazione della Virgo Fidelis, Celeste Patrona dell’Arma dei Carabinieri, in programma domani in tutta Italia e anche nelle realtà locali. La giornata rappresenta un momento di raccoglimento per onorare chi ha sacrificato la propria vita per lo Stato e per ribadire la centralità del presidio quotidiano delle stazioni sul territorio.

A raccontare il valore della divisa e l’impegno quotidiano sul campo è il colonello Emanuele Spiller, comandante provinciale di Pordenone, che spiega cosa significa oggi indossare l’uniforme del Carabiniere.

Una missione che guarda al futuro, chiamata a confrontarsi con le nuove sfide della sicurezza e della società contemporanea senza mai perdere il contatto umano con i cittadini.