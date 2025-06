Visintin nel giorno della testimonianza di Sterpin: rispetto per Liliana

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una testimonianza durata oltre 5 ore per ripercorrere il rapporto tra lui e Liliana Resinovich. Si è tenuto davanti alla Gip Flavia Mangiante l’incidente probatorio che ha visto la testimonianza di Claudio Sterpin, l’uomo per cui Resinovich avrebbe dovuto lasciare il marito Sebastiano Visintin al momento unico indagato per omicidio e difeso dagli avvocati Paolo e Alice Bevilacqua.

La mattinata è iniziata presto con lo stesso Visintin che ha urlato a Sterpin: devi avere rispetto per Liliana. I due non hanno poi interagito, non era previsto, e l’amante di Resinovich, assistito dall’avvocato Giuseppe Squitieri, ha risposto alle domande prima della Pm, Ilaria Iozzi, e poi degli avvocati.

La procuratrice si è detta soddisfatta.

Sterpin dal canto suo al termine della testimonianza ha precisato che non poteva rilasciare dichiarazioni.

Visintin non ha rilasciato dichiarazioni protetto dai suoi legali con Paolo Bevilacqua che si è detto «Smarrito quando hanno ammesso a incidente probatorio testimoniale Sterpin il quale ha dato sfoggio di capacità dialettiche e verbali ripercorrendo i rapporti con Liliana raccontando la sua storia che poi sia vera o non vera non abbiamo ancora potuto accertarlo. Allo smarrimento – prosegue il legale – si aggiunge che siamo ancora in attesa dell’ammissione delle questioni tecnico scientifiche: uniche che possono avvicinarsi ad una ricostruzione che tenga conto di fatti analiticamente scientifici da rapportare al soggetto interessato dalla vicenda». Bevilacqua hanno chiesto infatti una perizia tra le due consulenze medico legali completamente agli opposti sul caso.