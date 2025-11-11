  • Aiello del Friuli
martedì 11 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Per schivare un cinghiale, esce di strada e si cappotta con...
Vita di strada, denaro facile e musica trap: la vita spericolata...
Droga, sgominata a Pordenone la gang dello spaccio
Investita e trascinata per 20 metri, Giuseppina muore vicino a casa
Sabato 15 novembre XXIX Giornata Nazionale della Colletta Alimentare
Acciaierie ABS si rafforza nel Nord Europa, nuova sede in Svezia
Gestione moderna del vigneto: a Ramuscello un incontro su droni, sensori...
Salini (Webuild) “Sinergia acciaio-infrastrutture vitale per il Paese”
Pozzo: “Serve un patto di corresponsabilità”
Cormons, chiude l’azienda Fiscatech: 50 lavoratori a casa
Vita di strada, denaro facile e musica trap: la vita spericolata dei baby pusher

Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Criminalità, vita di strada, denaro facile e droga. Erano i modelli ai quali s’ispirava la gang giovanile sgominata all’alba di oggi dalla polizia. Modelli che i giovani, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, ricercavano volutamente nella musica trap e che si riflettevano nello stile di vita del gruppo, caratterizzato da atteggiamenti spavaldi e talvolta violenti verso chi non saldava i debiti per l’acquisto di stupefacenti.
E’ quanto è emerso agli occhi degli inquirenti, che per mesi hanno monitorato l’attività, i movimenti e gli stili di vita della gang.
Il totale disinteresse per le più elementari regole della convivenza civile – ha fatto notare la Questura di Pordenone – emergeva anche dal fatto che le auto noleggiate per trasportare la droga venivano condotti senza patente, sotto l’effetto di alcol o stupefacenti. Per di più a velocità elevate, tali da mettere in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada.
In più occasioni, inoltre, gli indagati si sono resi protagonisti di fughe agli alt delle forze dell’ordine, generando inseguimenti ad alto rischio.

