Vita di strada, denaro facile e musica trap: la vita spericolata dei baby pusher

Criminalità, vita di strada, denaro facile e droga. Erano i modelli ai quali s’ispirava la gang giovanile sgominata all’alba di oggi dalla polizia. Modelli che i giovani, di età compresa tra i 18 e i 25 anni, ricercavano volutamente nella musica trap e che si riflettevano nello stile di vita del gruppo, caratterizzato da atteggiamenti spavaldi e talvolta violenti verso chi non saldava i debiti per l’acquisto di stupefacenti.

E’ quanto è emerso agli occhi degli inquirenti, che per mesi hanno monitorato l’attività, i movimenti e gli stili di vita della gang.

Il totale disinteresse per le più elementari regole della convivenza civile – ha fatto notare la Questura di Pordenone – emergeva anche dal fatto che le auto noleggiate per trasportare la droga venivano condotti senza patente, sotto l’effetto di alcol o stupefacenti. Per di più a velocità elevate, tali da mettere in pericolo la sicurezza degli altri utenti della strada.

In più occasioni, inoltre, gli indagati si sono resi protagonisti di fughe agli alt delle forze dell’ordine, generando inseguimenti ad alto rischio.