Vittoria e bis sfumati di un soffio per Jonathan, volata con il fiato sospeso a Buja

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Niente bis per Jonathan Milan nella tappa odierna del Tour de France, a Chateauroux il campione friulano taglia il traguardo al secondo posto. La vittoria è sfumata per pochi centimetri, ma la maglia verde è confermata. Fan e compaesani hanno vissuto insieme nel bar-riferimento dei tifosi a Buja la volata odierna, speranzosi di vederlo vincere nuovamente dopo il successo di ieri a Laval. “Uno splendido secondo posto”, spiegano emozionati dal quartier generale installato nel Bar da Ugo. “Ci sta portando in cima alle montagne”, ha commentato orgogliosa la sindaca Silvia Maria Pezzetta