Vittozzi da sogno: è argento olimpico nella staffetta mista

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Una rimonta emozionante, capace di regalare una splendida medaglia d’argento a lei e all’Italia. Lisa Vittozzi scrive una pagina di storia del biathlon regalando alla staffetta mista un immenso secondo posto olimpico. L’azzurra era l’ultima frazionista del quartetto di casa: dopo aver ricevuto il testimone dalla compagna di squadra Dorothea Wierer al quarto posto dietro all’inarrivabile Francia, poi vincitrice, e alle spalle anche di Norvegia e Germania, Lisa ha azionato il mirino centrando tutti i bersagli a sua disposizione, senza alcun errore. Un en-plein che la lancia verso il secondo gradino del podio, condiviso assieme agli altri componenti della squadra italiana: Tommaso Giacomel, Lukas Hofer e appunto Wierer. Grande festa anche nella sua Sappada: in contemporanea con la cavalcata olimpica di Lisa si stavano tenendo le premiazioni della 22a edizione della Ski For Fun, ma tutti si sono fermati per tifare per la compaesana e vedere gli ultimi istanti della gara di Milano-Cortina, compreso il vicesindaco già oro olimpico Silvio Fauner, cinque volte sul podio ai Giochi, che poche ora prima della staffetta aveva pubblicato questo post sui propri social: “Lisa ricorda che avevi promesso a me e a Pietro Piller Cottrer che ci avresti battuto per numero di medaglie olimpiche. Questo è il mio augurio”. E Vittozzi, che aveva già vinto il bronzo olimpico sempre nella staffetta mista a Pyeongchang 2018, si è subito messa d’impegno per far si che l’auspicio possa un giorno diventare realtà.