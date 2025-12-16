Vizio procedurale, rinviato incidente probatorio su Mezzalira

Incidente probatorio rinviato al 7 gennaio alle 14.30 per omessa notifica a uno degli indagati. Si è conclusa con un nulla di fatto l’udienza relativa al caso-Mezzalira al Tribunale di Gorizia oggi pomeriggio.

L’esame irripetibile sui resti trovati nella villetta di Poggio Terza Armata di proprietà dell’ex postino Vito Mezzalira, di cui non si hanno notizie dal 2019, è stato spostato dunque a dopo le feste natalizie.

L’esame sui resti umani nel pozzo dietro il garage della proprietà servirà a stabilire in via definitiva se appartenessero o meno allo stesso Mezzalira. Tre gli indagati per omicidio e occultamento di cadavere: si tratta della compagna di Mezzalira, del fratellastro di quest’ultima e del figlio della donna. Nel pozzo sono state trovate non solo ossa umane, ma anche ossa di animale di piccola taglia, una lattina e un orologio.