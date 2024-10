Vola giù dall’impalcatura mentre tinteggia una casa: ferito un imbianchino

Un infortunio sul lavoro si è verificato questa mattina, alle 9, all’esterno di un’abitazione a Santa Maria la Longa.

Erano in corso lavori di tinteggiatura quando, per cause in corso di accertamento, un dipendente della Eco Roof di Porcia, un uomo di 40 anni, è caduto dall’impalcatura: un volo di 5 metri. Ha riportato un trauma al bacino e diverse fratture. Soccorso da personale sanitario del 118, è stato elitrasportato all’ospedale di Udine. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.