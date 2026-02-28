  • Aiello del Friuli
Cronaca

Volontari della sicurezza urbana, solo con la pettorina gialla

Aggiornate norme su privacy, dotazioni e organizzazione per rendere più uniforme l’attività sul territorio
Giancarlo Virgilio
Autore: Giancarlo Virgilio

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. A Trieste è arrivato il primo sì al nuovo regolamento dedicato ai volontari impegnati nella sicurezza urbana, approvato in via preliminare dalla Giunta regionale su proposta dell’assessore Pierpaolo Roberti. Le disposizioni mirano a proteggere la privacy, limitando i dati personali che i Comuni devono trasmettere per l’inserimento negli elenchi regionali. Il provvedimento aggiorna anche le dotazioni dei volontari, con il passaggio a gilet gialli ad alta visibilità e berretti blu per migliorare riconoscibilità e uniformità. Sono state inoltre introdotte varianti stagionali per l’abbigliamento tecnico e migliorie formali nel linguaggio giuridico. Il testo ha ottenuto il parere favorevole del Comitato tecnico per la polizia locale e prosegue ora l’iter amministrativo.

