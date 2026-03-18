Volontari per la sicurezza, Roberti: da Udine scelta ideologica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si scrive sicurezza partecipata ed è una norma regionale che può essere declinata in due grandi capitoli: i volontari per la sicurezza che sono formati e iscritti in un elenco regionale e hanno il compito di segnalare criticità e poi il controllo di vicinato, anche una banale chat whatsapp, dove i cittadini segnalano a un referente che poi si interfaccia con le forze dell’ordine. Il Comune di Trieste ha avviato nei giorni scorsi l’iter per attivare questa ultima fattispecie mentre, non si placa la polemica tra Regione e palazzo d’Aronco per la scelta di Udine.