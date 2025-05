Due nuovi volti nel team di Freestyle Motocross Friulano

Mattia Cavalli, classe 88’ friulano Doc, pilota conosciuto per aver saltato con la sua moto da cross un aereo in volo radente non una ma bensì due volte di cui l’ultima in Cina all’interno della base militare di Nanchang. Il 2024 è stata una stagione da sogno che Mattia ricorderà per molto tempo infatti è stato selezionato tra i semifinalisti di “Tu si qui vales” il programma condotto da Maria De Filippi in prima serata su Canale5 passando con il 94% dei voti.

Grazie alla stagione passata il duemilaventicinque gli ha riservato nuovi eventi e collaborazioni tra queste l’ingresso di Pietro Marco Bassannello anni tredici, pilota emergente nel Freestyle Motocross di origini Bellunesi che si trasferirà a tempo indefinito in Friuli Venezia Giulia per esercitarsi al meglio e Daniele Feltrin, trentaduenne proveniente da San Donà di Piave.

La disciplina del Freestyle Motocross nasce attorno agli anni duemila dove alcuni piloti Americani del calibro di Jeremy Mcgrath, Jeff Emig e Travis Pastrana si esercitavano nel deserto del Nevada negli States, saltando dune di sabbia naturali e abbinando movimenti tecnici al fine di eseguire delle acrobazie denominate in gergo sportivo “trick”

Ad oggi il Friuli Venezia Giulia ha ritrovato questa disciplina grazie a Mattia Cavalli e il suo gruppo continua a crederci e ad allenarsi presso l’avio superficie Fly&Joy a Premariacco (Ud) in Casali Pasch.

Oggi sono pochi i giovani che si avvicinano a questo sport, pericoloso e difficile anche per i costi di gestione. Attualmente l’età media in Europa di chi pratica questa attività è di trentacinque anni. In passato in Friuli ci sono stati altri piloti di Freestyle Motocross che hanno avuto modo di esibirsi nel panorama Friulano e che sono riusciti a cavalcare l’onda di questa attività così estrema, anni d’oro dove una manifestazione poteva raggiungere anche i trentamila euro di costi.