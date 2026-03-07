‘Vorrei prendere il bus’, ma a Udine diverse “Zone dimenticate”

Corse in ritardo, fermate senza indicazioni orarie e quartieri di Udine non collegati tra di loro o poco serviti, specialmente nei fine settimana, con bus in arrivo anche a distanza di 40 minuti l’uno dall’altro. Questa la situazione denunciata dalla consigliera regionale di Patto per l’Autonomia- Civica Fvg Simona Liguori in un video social, realizzato tra via Valbruna, via della Faula, viale Vat, via Buttrio e via Luzzato, ovvero all’ingresso del Cimitero di San Vito dove di domenica non è prevista alcuna fermata.

Tante le difficoltà emerse L’obiettivo è uno solo: migliorare il servizio di trasporto pubblico locale.