‘Vostra figlia ha causato un incidente’, arrestati in flagrante due truffatori

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un uomo di 36 anni e una donna di 28 di Napoli sono stati arrestati a Udine in flagranza di reato dopo aver raggirato una coppia di anziani in via Montello. Fingendosi avvocato e carabiniere, giovedì scorso avevano convinto i coniugi a consegnare gioielli e un Rolex come cauzione per un incidente – del tutto inventato – attribuito alla figlia.

I due sono stati bloccati all’uscita dell’abitazione con la refurtiva dagli agenti, che li tenevano da alcune ore sotto osservazione. Durante la perquisizione sono stati rinvenuti altri preziosi, sottratti con metodi simili nel Padovano o in regione.

Il G.I.P. di Udine, Matteo Carlisi, ha convalidato l’arresto, disponendo gli arresti domiciliari per l’uomo e l’obbligo di dimora per la donna, entrambi a Napoli. I due si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Durante la perquisizione, a disposizione dei due sono stati trovati numerosi altri preziosi, sottratti probabilmente con il medesimo raggiro nel Padovano o in regione. Proprio per agevolare il riconoscimento dei gioielli, chiunque fosse rimasto vittima di truffe simili è stato invitato a contattare la Squadra Mobile di Udine.