Cronaca

Vuoto di memoria, anziana ritrovata nei campi: era “congelata”

Aveva finito la benzina e il cellulare si era scaricato
Alberto Comisso
Autore: Alberto Comisso

Una cena in pizzeria, poi il vuoto di memoria. Quel senso di smarrimento che, ieri sera, ha paralizzato una donna di 76 anni di Malafesta di San Michele al Tagliamento. Avrebbe dovuto rincasare da Morsano, ma si è persa. Ha vagato per strade che non conosceva, fino a quando si è arresa e alle 3, nel cuore della notte, ha chiesto aiuto. All’operatore del Nue112 non ha saputo però dare indicazioni precise circa la sua posizione. Poi è rimasta senza carburante e il telefonino si è scaricato.

La sala operativa dei vigili del fuoco di Pordenone ha attivato un’importante operazione di ricerca, con la protezione civile e due elicotteri,

Grazie al coordinamento con l’operatore telefonico della donna, è stato individuata una zona compatibile con l’ultima posizione del cellulare. In pochi minuti, i pompieri hanno localizzato l’auto in una strada bianca isolata, nella frazione di Mussons, dove la donna è stata trovata infreddolita all’interno del veicolo.

E’ stata quindi affidata al personale sanitario di un’ambulanza per accertamenti.

