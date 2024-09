W Lignano, le Frecce tornano a incantare Lignano Sabbiadoro

Domenica 15 settembre torna nel cielo di Lignano Sabbiadoro il tradizionale Air Show, in programma nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18 . Adrenalina ed emozione per uno spettacolo unico, tra voli e acrobazie delle Frecce Tricolori e degli altri gruppi ospiti del ricco programma.

Il programma dell’Air Show 2024 prevede in apertura il passaggio di un elicottero Agusta HH 139 con la bandiera italiana, di un aereo monoposto CAP 231 e dei un velivoli acrobatici Renegade dell’Aeronautica Militare, il sorvolo delle pattuglie PITCH BLACK con B767, F35 A/B ed EFA, ROYAL JORDANIAN FALCONS della Giordania, i biplani leggeri PITTS SPECIAL ACRO e DEMOSAR

Perché tutto si svolga nel migliore dei modi la macchina organizzativa è già stata attivata, anche sotto l’aspetto della sicurezza.

Vanno proprio in questa direzione le ordinanze emesse dal Comune di Lignano Sabbiadoro e dal Comando di Polizia Locale e riferite alla circolazione e alla sosta dei veicoli e alla presenza delle persone lungo l’arenile.

Per quanto riguarda la spiaggia, nel pomeriggio di domenica, dalle 15.30 alle 18, tra il pennello frangiflutti della “Doggy Beach” in località Punta Faro e la quarta rotonda dell’area demaniale marittima in concessione alla Ge.Tur. sarà interdetto, per una profondità di circa una quindicina di metri, ovvero dalla linea di battigia alla prima fila di ombrelloni. Per renderla immediatamente riconoscibile, la zona sarà segnalata con apposito nastro colorato.

Al fine di garantire la pubblica sicurezza e permettere il regolare svolgimento dell’evento, si rendono necessarie anche alcune modifiche viabilistiche così riassunte: dall’1 alle 20 di domenica, divieto di sosta permanente, con rimozione dei veicoli presenti, Lungomare Trieste, Via Sabbiadoro, nel tratto compreso tra il Lungomare Trieste ed il viale Centrale, viale Italia, nel tratto compreso tra via Udine ed il Lungomare Trieste, via Miramare, nel tratto compreso tra via del Bosco ed il lungomare Trieste (a esclusione dei veicoli muniti di apposito pass rilasciato dal Settore Sviluppo Socio-Turistico), via Adriatica, nel tratto compreso tra il Lungomare Trieste e via Vicenza (a esclusione dei veicoli muniti di apposito pass rilasciato dal Settore Sviluppo Socio-Turistico, via Marina, nel tratto compreso tra il Lungomare Trieste e viale Venezia (a esclusione dei veicoli muniti di pass), via Lilienfeld, nel tratto compreso tra via del Bosco ed il Lungomare Trieste (ad esclusione dei veicoli delle persone diversamente abili, munite del prescritto contrassegno).

Inoltre dalle 13 alle 20 di domenica sarà in vigore un divieto di transito per tutti i mezzi, nelle stesse vie appena indicate e, in aggiunta, in via Millefiori nel tratto compreso tra via del Bosco e il lungomare, via Stiria, via Carinzia nel tratto compreso tra viale Centrale e il lungomare, via Julia, via Tirolo, via Sabbiadoro, nel tratto compreso tra l’intersezione con il viale Centrale e il lungomare, via Friuli tra via Pordenone e il lungomare e viale Gorizia tra via Aquileia e il lungomare.