Wartsila completa la cessione del suo sito produttivo di Trieste a MSC

Dopo l’annuncio dello scorso agosto, relativo al trasferimento dell’impianto di produzione di Bagnoli della Rosandra e dei 255 dipendenti al gruppo Mediterranean Shipping Company (MSC), Wärtsilä ha ceduto oggi la parte rimanente del sito. Contestualmente è stato stipulato un contratto di affitto di lungo periodo, decennale e ulteriormente rinnovabile, per le aree uffici e quelle adibite a laboratorio di Product Validation, Training Center, mensa e parcheggio. Queste strutture garantiranno la piena operatività del sito di Trieste ed i suoi futuri sviluppi in linea con il piano industriale. Fino al 31 dicembre vi sarà una fase transitoria in cui Wärtsilä rimarrà gestore dell’intero sito al fine di completare le attività di trasferimento.

Durante le prossime settimane Wärtsilä e le società acquirenti del gruppo MSC (Medlog Real Estate e Innoway Trieste) si incontreranno per ottimizzare i servizi di supporto al sito nell’ottica di una gestione condivisa. Nel prossimo futuro le società avvieranno inoltre delle opere di risistemazione impiantistica per permettere a Wärtsilä autonomia operativa, mentre a Medlog e Innoway la riconfigurazione del sito industriale e la messa in opera della rete ferroviaria pubblica che verrà realizzata dal Consorzio Coselag. La reindustrializzazione del sito industriale di Bagnoli della Rosandra è un’opportunità importante che richiederà importanti investimenti pubblici e privati. Wärtsilä, Innoway e Medlog RE, così come le autorità locali coinvolte, sono tutte fortemente impegnate nella realizzazione dell’opera nel più breve tempo possibile per garantire una rapida ripresa dell’attività industriale.

Wärtsilä, nelle aree a sua disposizione a Bagnoli della Rosandra, continuerà ad attuare investimenti e progetti sui nuovi combustibili e sulla riconversione dei motori, per potenziare ulteriormente le linee di business dedicate allo sviluppo sostenibile.