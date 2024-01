Wartsila nessun accordo, 300 persone saranno licenziate

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. È finita nel peggior modo possibile. Al tavolo al ministero delle imprese e del Made in Italy alla presenza di sindacati, regione e Confindustria Alto Adriatico il gruppo Wartsila ha rigettato ogni proposta di accordo di programma confermando la volontà di non prorogare ulteriormente gli ammortizzatori sociali e di avviare quindi le procedure che nel giro di otto mesi potrebbero portare al licenziamento di 300 persone.

Cgil, Cisl e Uil parlano di un comportamento inaccettabile mentre l’assessore regionale al Lavoro Alessia Rosolen si dice «pentita di aver dato credito ad una azienda che, fin da subito, si è mossa in modo scomposto, ed amareggiata perché non più di 10 giorni fa sono stati chiesti ulteriori fondi al Ministero, ben sapendo che oggi però non si sarebbe raggiunto l’accordo. La mancata firma è quindi un atto scellerato».

Non è mancato poi l’attacco diretto al gruppo finlandese: «Da adesso Wartsila ha comunque l’onere della reindustrializzazione nonché di rispettare tutte le leggi e i termini della procedura. La Regione non lascerà da soli i lavoratori di questa azienda perché ribadisce, come ha fatto sin dal primo giorno, che Wartsila è una filiera importante per un territorio, sia per i lavoratori diretti che per l’ indotto ma anche per filiera nazionale. Quindi tutte le prerogative saranno perseguite con tutte le azioni che possiamo mettere in campo» conclude Rosolen.

Le reazioni

“Continueremo a lavorare con il Governo per individuare le migliori soluzioni possibili, per la tutela dell’occupazione e per la reindustrializzazione del sito”. Così è intervenuto questa mattina il Presidente della regione Massimiliano Fedriga sulla vertenza Wartsila, dopo la chiusura della vertenza, senza che sia stato trovato un accordo con l’azienda.

“Gravissima la decisione di Wartsila di non firmare l’accordo sui contratti di solidarietà per 300 lavoratori, a cui va tutta la mia solidarietà e vicinanza” aggiunge il Presidente della Commissione Lavoro della Camera, Walter Rizzetto, di fratelli d’Italia. In questi mesi il Mimit, la Regione, i vari enti istituzionali hanno lavorato in modo proficuo per trovare una soluzione. La posizione assunta dell’azienda è davvero assurda. Questo Governo e questa maggioranza non lasceranno soli i lavoratori Wartsila.

“Si esprima amarezza e condanna – afferma la deputata Dem Debora Serracchiani – ma ora non ci si fermi qui. Almeno ora che la situazione è drammatica serve finalmente che i lavoratori ottengano l’attenzione diretta, personale e attiva del ministro Urso, che deve prendere in mano il dossier di Bagnoli senza delegare. Lo stesso vale per il presidente della Regione”.