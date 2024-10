Web economy, scoperta evasione fiscale per oltre 200 milioni di euro

Un’evasione fiscale internazionale per oltre 200 milioni di euro è stata portata a galla dalle Fiamme Gialle del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Trieste a seguito di sei verifiche fiscali su altrettante società di capitali slovene, operanti nel settore della web economy. Queste società si occupano principalmente di vendita online di cosmetici, lenti a contatto e prodotti per l’igiene personale a prezzi particolarmente competitivi.

L’indagine ha portato alla luce ricavi non dichiarati per un ammontare complessivo di oltre 200 milioni di euro, rideterminando una base imponibile netta di circa 60 milioni di euro e un’evasione dell’IRES superiore a 14 milioni di euro.I risultati delle verifiche fiscali saranno oggetto di confronto con i contribuenti interessati, come previsto dalle norme che regolano la procedura di accertamento fiscale, attraverso l’intervento dell’Ufficio Finanziario competente.

L’operazione dei Finanzieri giuliani è stata basata sull’acquisizione di dati e metadati relativi alle attività d’impresa, seguita da un’interpretazione normativa e regolamentare in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.Le società slovene coinvolte operavano in modo tale da non avere una presenza fisica o strutture operative in Italia, evitando così di rendersi visibili al Fisco. Tuttavia, l’intenso numero di contatti con clienti e distributori italiani ha permesso ai Finanzieri di identificare una “stabile organizzazione priva di presenza fisica”, un concetto che consente di considerare l’attività in Italia fiscalmente significativa, anche in assenza di una struttura tangibile.

Tale approccio, coerente con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, impone alle imprese residenti all’estero di dichiarare i redditi prodotti in Italia e pagare le imposte relative, anche se la loro operatività è interamente dematerializzata.