Week end bollente in autostrada, 350.000 auto in due giorni

E’ un week end bollente per il traffico in autostrada quello cominciato oggi. Secondo le stime di Autostrade Alto Adriatico, saranno oltre 350 mila i mezzi in transito in due giorni.

Per oggi è previsto traffico particolarmente intenso, da bollino rosso, al mattino sulla A23 tra Udine Sud e Nodo di Palmanova in direzione Palmanova e sulla Tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Stesso discorso per tutta la giornata sulla A4 in direzione Trieste con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli direzione mare, nelle tratte a due corsie San Donà – Portogruaro e all’uscita della barriera di Trieste/Lisert.

Domani traffico ancora particolarmente intenso sulla Tangenziale di Mestre verso verso Trieste al mattino, mentre sarà da bollino giallo sulla A4 tutto il giorno in entrambe le direzioni. Probabili rallentamenti e code si potrebbero verificare anche sulla A28 in uscita allo svincolo di Portogruaro.

I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 08 alle 16 di sabato e dalle 07 alle 22 di domenica.