Weekend di sangue: morti quattro motociclisti del Friuli Venezia Giulia

Quattro motociclisti della nostra regione hanno perso la vita, nel weekend, in Slovenia e in Veneto. La più giovane delle vittime aveva 22 anni. Alle 20 di ieri, a Jesolo, all’incrocio tra via Martin Luther King e via Istituto Marino, una Fiat 500 e una moto con in sella due giovani, si sono scontrate violentemente: nell’impatto, la moto è uscita di strada. La passeggera, Samanta Vitale, 22enne di Trieste, è morta sul colpo.

La sera prima, a Cona, in provincia di Venezia, a perdere la vita era stato Paolo Colussa, 57 anni, originario di Udine. Stava rientrando a casa in sella alla sua moto quando ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un palo della pubblica illuminazione e uno specchio stradale, prima di cadere sull’asfalto della pista ciclabile. E’ deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate.

Teatro di due gravissimi incidenti, entrambi dall’esito mortale, anche la Slovenia. Il primo è avvenuto sabato pomeriggio sulla strada tra Cosina e Divaccia. La moto, in sella alla quale c’era Bruno Zelik e un passeggero di 33 anni, è uscita di strada in una curva finendo contro un albero. Zelik è morto sul colpo dopo essere stato sbalzato tra i cespugli.

Il secondo schianto mortale è avvenuto ieri vicino a Postumia. La vittima è Marco Bregant, brigadiere della Guardia di Finanza di Monfalcone, residente a Fogliano. L’uomo stava percorrendo una strada quando ha impattato contro uno spartitraffico e un segnale stradale, perdendo la vita sul colpo.