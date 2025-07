Welfare comparto unico, rottura tra Roberti e sindacati Cgil e Cisal

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il pomo della discordia riguarda la proposta della Regione di incrementare il salario del personale del Comparto Unico del Friuli Venezia Giulia del 7.5% con a corredo un welfare del 2%. E’ su questi numeri che si è creata la frattura tra l’assessore alle autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha messo sul tavolo questa proposta, e le sigle sindacali Cgil e Cisal, che non hanno detto si all’accordo.

Dicono però di non aver mai detto no alla proposta che riguarda 12 mila lavoratori del comparto pubblico Cgil e Cisal. Quest’ultimo sindacato evidenzia, con una nota della segretaria Enti Locali Paola Alzetta, di “non ritenere sufficiente per il contratto la percentuale del 7,5% a fronte di un indice dell’inflazione per il triennio contrattuale in questione del 16, atteso peraltro che il 2% per il Welfare decorreva solo dal 2026”.

Sulla stessa linea la posizione della Cgil.