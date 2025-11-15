Welfare, il presidente di Fondazione Sussidiarietà: “Fvg modello per l’Italia”

“Il Friuli Venezia Giulia usa bene la propria autonomia e sul welfare è un modello per tutta Italia”. Lo ha affermato il presidente di Fondazione Sussidiarietà, Giorgio Vittadini, che oggi ha illustrato a Palazzo D’Aronco il rapporto ‘Sussidiarietà e welfare territoriale’, facendo il punto sulla salute del welfare nello Stivale. La nostra regione, dove la spesa pro capite è doppia rispetto alla media nazionale, è seconda solo al Sudtirolo.

Tra i mali del welfare in Italia, prosegue Vittadini, il fatto che il welfare dato con trasferimenti monetari, che creano disuguaglianza, la mancata coerenza tra enti erogatori e il cattivo uso del terzo settore, soprattutto con appalti al massimo ribasso.

“Questa è una regione – ha commentato l’assessore regionale alla Salute Riccardo Riccardi – che ha una lunga tradizione per le politiche sociali, che non solo si traduce negli ingenti investimenti, aumentati nell’ultima stagione, ma che ha anche a che fare con una rete del terzo settore molto forte. La nostra è la regione – conclude – ha infatti il più alto rapporto tra numero di volontari e di residenti”.

“Il modello ‘dalla culla alla bara’ degli Anni ’60 – conclude il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni – non è più sostenibile. Abbiamo bisogno di una collettività capace di aiutare lo stato nel sostegno dei più bisognosi”.