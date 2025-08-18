West Nile, due casi a Riviganno Teor: anziani in buone condizioni

Due casi di infezione da West Nile virus sono stati segnalati a Rivignano Teor dall’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale. Si tratta, di due uomini over 75 di due frazioni, che abitano a pochi chilometri di l’uno dall’altro. Le loro condizioni di salute sono buone e i sintomi fortunatamente sono leggeri. Il sindaco, Fabrizio Mattiussi, ha annunciato che avvierà una campagna di prevenzione sul territorio e sono già stati programmati tre interventi di disinfestazione a partire dal 20 agosto e fino a fine settembre. Da oggi sono in distribuzione gratuitamente in municipio, a cura della Protezione civile, pastiglie larvicide per eseguire i trattamenti nei tombini e nelle caditoie nelle proprietà private.