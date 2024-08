West Nile, l’infettivologo: “Picco dei contagi a fine mese”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Ci aspettiamo un’ulteriore presenza di casi”. Non ha dubbi l’infettivologo Massimo Crapis, commentando sì i contagi da West Nile, che tra le province di Pordenone e Udine sono al momento saliti a quattro, ma anche la positività al virus delle zanzare testate. La percentuale di quelle nelle quali è stata riscontrata la presenza dell’infezione, trasmissibile all’uomo, è pari allo 0,8 per cento in Friuli Venezia Giulia e all’1 per cento nel vicino Veneto.

Ed è proprio nella zona confinaria tra le due regioni che si è concentrata l’attenzione delle aziende sanitarie e dei dipartimenti di prevenzione.

“Al momento – spiega Crapis – la situazione è sotto controllo ma l’attenzione è molto alta. Non è drammatica in termini clinici ma ci attendiamo il picco, in termini di contagi, tra fine agosto e inizio settembre”.

Nella Destra Tagliamento sono state al momento segnalate due positività: una Chions, risultata fatale ad un’ottantenne, l’altra a Pasiano di Pordenone. Due i casi invece a Muzzana del Turgnano.

Altre tuttavia potrebbero essere diagnosticate nelle prossime ore poiché, come ha evidenziato lo stesso medico, ogni giorno io e i miei colleghi visitiamo persone che arrivano in ospedale con febbre o con sintomi che potrebbero nascondere proprio l’infezione da Febbre del Nilo Occidentale.

“Dal momento che è impossibile attuare disinfestazioni a tappeto, poiché è doveroso preservare le specie autoctone, tra cui le api – avverte Crapis – quello che i cittadini possono fare per proteggersi è seguire le accortezze basilari. E, soprattutto la sera, ricorrere agli spray repellenti da spalmare sul corpo e in quelle zone della pelle maggiormente scoperte”.