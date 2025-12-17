Dal Friuli ad Andorra: William Cisilino premiato per la difesa delle lingue minoritarie

William Cisilino, direttore dell’Agenzia regionale per la lingua friulana, è stato premiato a Encamp, in Andorra, con il 34° Premio Internazionale Ramon Llull, nella sezione Catalanistica e Diversità Culturale. Un riconoscimento prestigioso che celebra il suo impegno nella tutela delle lingue minoritarie, rendendolo il secondo italiano nella storia del premio a ricevere questa onorificenza.

La giuria del Premio Ramon Llull ha riconosciuto il lavoro di Cisilino nel valorizzare le lingue minoritarie in Europa e in Italia, sottolineando anche il suo impegno nella promozione della cultura catalana. La sua attività internazionale, tra cui il ruolo di vicepresidente della NPLD – Rete Europea per le Minoranze Linguistiche con sede a Bruxelles – ha permesso di creare reti di collaborazione tra enti e istituzioni di diversi Paesi, favorendo scambi culturali e progetti concreti per la salvaguardia della diversità linguistica.

“Promuovere le lingue minoritarie non significa solo preservare tradizioni locali – ha dichiarato il Capo del Governo di Andorra, Xavier Espot, intervenendo alla cerimonia – ma riconoscere la ricchezza culturale che ogni comunità porta nel mondo”. Il premio, convocato annualmente dalla Fondazione Ramon Llull e dalla Fondazione Congrés de Cultura Catalana è rivolto a personalità o istituzioni al di fuori del contesto linguistico catalano che abbiano contribuito alla diffusione della lingua e cultura catalana o, più in generale, alla promozione della diversità culturale come valore universale.

Il riconoscimento internazionale conferito a Cisilino testimonia l’importanza della tutela delle lingue minoritarie come patrimonio universale e rafforza il ruolo del Friuli nel panorama europeo delle culture linguistiche. Accanto a lui, la cerimonia ha visto premiati in altre sezioni anche la Fondazione Roser Bru, la traduttrice Tiziana Camerani e la filologa Maria Khatziemmanuïl, sottolineando come il premio non celebri solo singoli individui, ma l’impegno collettivo nella promozione di lingue e culture diverse.

Per il Friuli, e per chi lavora quotidianamente per dare voce alle lingue minoritarie, il premio rappresenta un riconoscimento del valore culturale di chi crede che preservare e diffondere le lingue sia un contributo concreto alla costruzione di un’Europa più consapevole della propria identità plurima.