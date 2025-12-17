  • Aiello del Friuli
mercoledì 17 Dicembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Dal Friuli ad Andorra: William Cisilino premiato per la difesa delle...
Gemona del Friuli sperimenta l’assistente vocale intelligente Giul-IA al servizio dei...
Forza Italia, Tajani “Mi ricandiderò segretario, ben vengano altri candidati”
Cina, lanciato un nuovo satellite nello spazio
“Una vita per vincere il cancro”, a Bari la presentazione del...
Cina, l’industria del cashmere è sempre più tecnologica
Pensieri gentili in città, flash mob degli studenti di Buttrio
Ciclovia Trilive, lavori entro giugno 2026
Gorizia, la soglia sull’addizionale Irpef scende da 18 a 15 mila
Erika Moretti si è spenta per cause naturali
Cronaca

Dal Friuli ad Andorra: William Cisilino premiato per la difesa delle lingue minoritarie

Il direttore dell’Agenzia regionale per la lingua friulana riceve ad Andorra uno dei più prestigiosi riconoscimenti europei per la promozione della diversità linguistica.
Redazione
Autore: Redazione

William Cisilino, direttore dell’Agenzia regionale per la lingua friulana, è stato premiato a Encamp, in Andorra, con il 34° Premio Internazionale Ramon Llull, nella sezione Catalanistica e Diversità Culturale. Un riconoscimento prestigioso che celebra il suo impegno nella tutela delle lingue minoritarie, rendendolo il secondo italiano nella storia del premio a ricevere questa onorificenza.

La giuria del Premio Ramon Llull ha riconosciuto il lavoro di Cisilino nel valorizzare le lingue minoritarie in Europa e in Italia, sottolineando anche il suo impegno nella promozione della cultura catalana. La sua attività internazionale, tra cui il ruolo di vicepresidente della NPLD – Rete Europea per le Minoranze Linguistiche con sede a Bruxelles – ha permesso di creare reti di collaborazione tra enti e istituzioni di diversi Paesi, favorendo scambi culturali e progetti concreti per la salvaguardia della diversità linguistica.

“Promuovere le lingue minoritarie non significa solo preservare tradizioni locali – ha dichiarato il Capo del Governo di Andorra, Xavier Espot, intervenendo alla cerimonia – ma riconoscere la ricchezza culturale che ogni comunità porta nel mondo”. Il premio, convocato annualmente dalla Fondazione Ramon Llull e dalla Fondazione Congrés de Cultura Catalana è rivolto a personalità o istituzioni al di fuori del contesto linguistico catalano che abbiano contribuito alla diffusione della lingua e cultura catalana o, più in generale, alla promozione della diversità culturale come valore universale.

Il riconoscimento internazionale conferito a Cisilino testimonia l’importanza della tutela delle lingue minoritarie come patrimonio universale e rafforza il ruolo del Friuli nel panorama europeo delle culture linguistiche. Accanto a lui, la cerimonia ha visto premiati in altre sezioni anche la Fondazione Roser Bru, la traduttrice Tiziana Camerani e la filologa Maria Khatziemmanuïl, sottolineando come il premio non celebri solo singoli individui, ma l’impegno collettivo nella promozione di lingue e culture diverse.

Per il Friuli, e per chi lavora quotidianamente per dare voce alle lingue minoritarie, il premio rappresenta un riconoscimento del valore culturale di chi crede che preservare e diffondere le lingue sia un contributo concreto alla costruzione di un’Europa più consapevole della propria identità plurima.

La Fundació Ramon Llull ha lliurat a Andorra els Premis Internacionals Ramon Llull, destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes.Foto:SFGA/CEsteve
La Fundació Ramon Llull ha lliurat a Andorra els Premis Internacionals Ramon Llull, destinats a reconèixer persones o institucions de fora del domini lingüístic que han treballat per la promoció internacional de la llengua i la cultura catalanes.Premi Internacional Ramon Llull de catalanística i a la diversitat lingüística: William Cisilino, director de l’Agència regional per a la Llengua Friülana.Foto:SFGA/CEsteve

Dal Friuli ad Andorra: William Cisilino premiato per la difesa delle lingue minoritarie
Gemona del Friuli sperimenta l’assistente vocale intelligente Giul-IA al servizio dei cittadini
Pensieri gentili in città, flash mob degli studenti di Buttrio
Ciclovia Trilive, lavori entro giugno 2026
Gorizia, la soglia sull’addizionale Irpef scende da 18 a 15 mila
