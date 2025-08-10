Work On Time supera i 50 milioni: boom per l’unica agenzia per il lavoro FVG

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Fondata nel 2019 e controllata dalla S.O. Holding dell’imprenditore Massimo Blasoni, Work On Time è oggi l’unica agenzia per il lavoro con autorizzazione generalista ad avere sede legale in Friuli Venezia Giulia. Nel 2024 ha chiuso il bilancio con quasi 39 milioni di euro, ma è il primo semestre 2025 a segnare un vero balzo: proiezioni che superano i 50 milioni di euro, trainate dalla crescita della rete, oggi presente in 16 filiali da Torino a Catania, con forte radicamento anche in regione. L’azienda si occupa di somministrazione, ricerca e selezione, formazione e ricollocamento, puntando su un modello sostenibile e attento al capitale umano. Particolare attenzione è rivolta alle imprese locali e alla valorizzazione dei giovani e delle donne del territorio, grazie a progetti su misura e percorsi formativi pensati per rispondere alle reali esigenze del mercato. Tra i settori più coinvolti: industria, sanità, logistica e ristorazione, dove il matching tra domanda e offerta è strategico. La filiale di Pordenone, prima per fatturato, guida questa crescita, affrontando anche le sfide di un mercato ancora troppo rigido e rallentato dalla burocrazia.