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Cronaca

X-River taglia il traguardo dei 100mila passeggeri

La centomillesima viaggiatrice è Martina Gräbner, turista tedesca premiata con due soggiorni a Lignano e Bibione
Redazione
Autore: Redazione

È sbarcata alle 14.30 di oggi sulla sponda friulana del Tagliamento la centomillesima passeggera del Passo Barca X-River, il servizio che collega Lignano Sabbiadoro e Bibione.

A tagliare l’importante traguardo è stata Martina Gräbner, in vacanza a Lignano Sabbiadoro insieme al marito Markus e ai figli Max e Henri. La famiglia, originaria di Bayreuth, città dell’Alta Franconia, in Baviera, soggiorna a Pineta e frequenta da anni la località, scelta ancora una volta come meta delle proprie vacanze.

Ad accogliere l’ignara vincitrice c’erano il presidente della Società Lignano Pineta, Giorgio Ardito, la Consigliera regionale del Friuli Venezia Giulia Maddalena Spagnolo, il presidente del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento, Sergio Bornancin e Elena Antoniazzi vicepresidente del Consorzio Lignano Holiday. Grande la sorpresa e la felicità della famiglia che, da tempo affezionata a Lignano Sabbiadoro, ha ricevuto in premio due soggiorni messi in palio dal Consorzio Lignano Holiday e dal Consorzio di promozione turistica Bibione Live.

«È stata una sorpresa davvero inaspettata. Torniamo sempre molto volentieri a Lignano e questo premio renderà la nostra vacanza ancora più speciale», ha commentato Martina Gräbner. Per celebrare l’importante traguardo è stato organizzato un piccolo rinfresco sulla sponda friulana del Tagliamento. Rappresentanti istituzionali, operatori turistici e passeggeri appena sbarcati hanno alzato i calici e brindato insieme alla vincitrice.

«Il risultato conseguito dal servizio X-River – ha dichiarato la Consigliera regionale Maddalena Spagnolo – conferma quanto questa infrastruttura turistica risponda a una domanda crescente di mobilità sostenibile e integrata. Si tratta di un collegamento che valorizza il territorio della Bassa Friulana, promuovendo il turismo lento e green e favorendo, allo stesso tempo, la fruizione delle nostre principali località balneari».

«Siamo davvero felici e soddisfatti per il raggiungimento di questo obiettivo, che testimonia l’importanza ormai assunta dal servizio nell’offerta turistica della località – ha commentato il presidente della Società Lignano Pineta, Giorgio Ardito –. Attivo dal 2018, il Passo Barca X-River collega ogni giorno le due sponde del fiume Tagliamento, dalle 9.00 alle 19.15, e offre agli amanti del cicloturismo l’opportunità di percorrere chilometri di piste e itinerari ciclabili alla scoperta degli ambienti naturali che caratterizzano una delle zone umide più sorprendenti d’Italia».

Il servizio, operativo dai primi giorni di aprile fino al 2 novembre 2026, nasce dalla collaborazione tra le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, i Comuni di Lignano Sabbiadoro e San Michele al Tagliamento, il Trasporto Pubblico Locale del Friuli Venezia Giulia che si occupa della gestione del traghetto e la Società Lignano Pineta per la proprietà dell’area, gestione dei servizi forniti all’utenza e manutenzione e cura del verde, oltre alla pulizia dell’intera area.

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