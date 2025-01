Zaia: inaccettabile il no al terzo mandato da gente da 30 anni in parlamento

«È inaccettabile che si blocchino i mandati ad amministratori eletti dal popolo perché si creano centri di potere, è inaccettabile che la lezione venga da bocche sfamate da 30 anni dal Parlamento». Non usa mezzi termini il presidente del Veneto Luca Zaia sul terzo mandato, limite che secondo Fratelli d’Italia, Forza Italia e Noi moderati non verrà tolto. Zaia è in scadenza in autunno e ha ribadito la necessità di votare dopo le olimpiadi nel 2026 ma anche su questo il governo non sembra essere concorde. Fratelli d’Italia inoltre potrebbe puntare su un candidato proprio, argomento che accende ancora di più l’attuale governatore «legittimo ma allora, se ci diranno che non abbiamo amministrato bene, le strade si separano». La tensione resta quindi alta nel centrodestra anche se in Friuli Venezia Giulia tutti tendono a smorzare i toni: sono questioni venete. Di certo al momento non c’è una data del vertice per sciogliere la riserva sui canditi alle elezioni di Pordenone e Monfalcone e questo non fa altro che accendere ancora di più le polveri. Marco Dreosto, segretario regionale della Lega spiega che «In Fvg la maggioranza sta affrontando un confronto ampio e articolato su numerosi temi di rilevanza, incluso quello relativo al terzo mandato. Abbiamo già avuto modo di esprimere con chiarezza la nostra posizione rivendicando con orgoglio la specialità della nostra Regione anche nell’ambito delle autonomie locali. Ora il dibattito prosegue auspicando sempre che possano essere i cittadini a scegliere chi li governa. Poi ognuno decide chi ascoltare, se il territorio o Roma. Questo aspetto noi lo abbiamo chiaro».