Lo ‘zaino sospeso’ dei Lions regala libri e astucci

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Il corredo scolastico è sempre più caro. Come stimano le associazioni dei consumatori acquistare zaini, astucci, quaderni e tutto l’occorrente costerà mediamente 800 euro, un buon 15% in più dell’anno passato. E così mentre settembre e l’inizio dell’anno scolastico si avvicinano i Lions Club di Gemona Celti, Venzone Via Julia Augusta e Leon Club Nuova serenissima rilanciano l’idea dello “zaino sospeso” che permetterà di acquistare e regalare in alcuni punti vendita del territorio materiale scolastico per famiglie in difficoltà economica. L’iniziativa, avvinata lo scorso anno, aveva già riscosso molto successo. un modo per dare una mano, nel campo dell’istruzione e rendere tutti gli studenti uguali.