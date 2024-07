Zangrillo: al lavoro per rendere attrattivo il pubblico impiego

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Formazione degli utenti e del personale. Passa da qua il futuro della pubblica amministrazione nella visione del ministro Paolo Zangrillo oggi a Trieste per la tappa regionale del tour Facciamo semplice l’Italia. Una delle sfide principali resta quella del personale visto che il famoso posto fisso non è più attrattivo in particolare per i giovani.

A questo si aggiunge come detto la formazione in particolare sulle nuove tecnologie e poi la questione retributiva e del merito. Fino al 2032 è previsto il pensionamento di un milione di dipendenti pubblici e in questo senso il presidente della Regione Massimiliano Fedriga ha ricordato la nascita in Friuli Venezia Giulia della scuola di formazione di dipendenti pubblici. Sul tema digitalizzazione il ministro ha rivendicato il lavoro enorme svolto alzando il livello di competenza del personale della pubblica amministrazione ma anche degli utenti con una età elevata e per questo nei comuni sotto i 15mila residente esiste il progetto Polis di poste dove essere supportati. A breve, nel 2025, arriverà anche il l’It-Wallet digitale con Carta d’identità, tessera sanitaria e Patente poi esteso a tutti i certificati italiani e europei.