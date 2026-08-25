Zaniolo e Palma, arrivederci in autunno

“All’esito degli esami strumentali effettuati, Udinese Calcio rende noti i seguenti aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Matteo Palma e Nicolò Zaniolo. Il difensore classe 2008 ha riportato una lesione muscolare al muscolo adduttore lungo della gamba destra. Zaniolo, invece, ha evidenziato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra. Entrambi hanno iniziato l’iter di recupero e per tutti e due i calciatori la prognosi è stimata in 3/4 settimane”. E’ arrivato poco prima delle 19 l’atteso verdetto degli accertamenti disposti dall’Udinese su Nicolò Zaniolo e Matteo Palma, i due titolari di Runjaic finiti ko contro il Como. Il tecnico tedesco dovrà fare a meno di entrambi almeno fino alla sosta di fine settembre/inizio ottobre e anche il Ct Mancini, che forse aveva valutato l’opportunità di richiamare in azzurro Zaniolo, dovrà attendere. Una brutta tegola per l’Udinese che senza i due giocatori dovrà affrontare Monza, Lazio, Inter e Cagliari in campionato e Venezia in Coppa Italia. Pesante l’assenza di Zaniolo in un reparto offensivo ancora in cerca di rinforzi dal mercato. Critica, ora, la situazione della difesa che deve anche rinunciare allo squalificato Kabasele a Monza e che dovrà ricorrere alla soluzione Solet centrale con Abankwah, Bertola e Ebosse a giocarsi gli altri due posti.