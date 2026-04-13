Zero fondi al docu su Giulio, i genitori: abituati a ingiustizie

All’Università Statale di Milano ha preso il via il ciclo “Le Università per Giulio Regeni”, con la proiezione del docufilm “Giulio Regeni – Tutto il male del mondo”, iniziativa che coinvolge 76 atenei italiani.

Al centro dell’incontro anche il mancato riconoscimento dei fondi pubblici da parte del Ministero della Cultura al film. “Ingiustizie a cui ci siamo abituati da dieci anni”, ha commentato la madre Paola Deffendi, intervenuta alla prima proiezione insieme al marito Claudio. Proprio il papà di Giulio ha sottolineato come in questi dieci anni siano stati fatti ‘notevoli progressi’, ricordando che molte persone si sono avvicinate e immedesimate nella storia del ricercatore ucciso in Egitto nel 2016.

All’evento erano presenti anche la senatrice a vita Elena Cattaneo e l’avvocata della famiglia Alessandra Ballerini.