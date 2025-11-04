Zero Tolerance, sempre più donne si rivolgono al centro antiviolenza di Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Nel 2025 il Centro Antiviolenza comunale Zero Tolerance conferma il proprio ruolo di riferimento per le donne che subiscono violenza. Dall’inizio dell’anno al 30 settembre, sono già 146 le donne che hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita dalla violenza, un numero in crescita rispetto agli anni precedenti. Nei primi nove mesi del 2025, il centro ha inoltre offerto accoglienza a 20 nuclei familiari e 38 minori, per un totale di 58 persone ospitate tra case rifugio e strutture di emergenza. A queste si aggiungono 168 contatti telefonici per richieste di informazioni o sostegno. Il servizio, gratuito e gestito da un’equipe tutta femminile, rappresenta una rete di protezione sempre più strutturata, che quest’anno si è arricchita con l’apertura della Casa di Semiautonomia, spazio di transizione verso l’indipendenza abitativa e lavorativa. Il Comune di Udine gestisce inoltre le misure di Reddito di Libertà e Microcredito di Libertà, che nel 2025 hanno visto rispettivamente 11 e 5 richieste, strumenti fondamentali per sostenere l’autonomia delle donne. Accanto ai dati, l’amministrazione comunale ha presentato anche il programma di eventi per il 25 novembre, realizzato con la Commissione Pari Opportunità e numerose associazioni. Dal 5 al 30 novembre, spettacoli, incontri, workshop e conferenze promuoveranno il dialogo e la cultura del rispetto, con un momento simbolico il 25 novembre, quando la facciata di Palazzo Florio sarà illuminata di rosso per ricordare le vittime di violenza.