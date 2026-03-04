Ziberna e Turel da Papa Leone

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO.“Una persona capace di ascoltare e di arrivare al cuore: queste sono le caratteristiche che già mi avevano colpito di Leone XIV nel nostro primo incontro e che mi sono rimaste impresse anche nella nostra seconda occasione di dialogo. Oggi, con grandissima emozione, ho avuto l’onore di partecipare in piazza San Pietro a un’udienza con il Santo Padre Leone XIV insieme al sindaco di Nova Gorica, Samo Turel”: così il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, racconta l’esperienza vissuta stamattina a Roma, insieme all’omologo sloveno. Un incontro che segue di poco più di due mesi quello che il primo cittadino goriziano ha avuto insieme ad altri amministratori dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, a cui aveva partecipato anche il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della conferenza episcopale italiana.

L’udienza odierna ha avuto un significato ancora più profondo, in quanto occasione per parlare nello specifico di quanto fatto dalle due città nell’ambito della Capitale europea della cultura, come racconta il sindaco: Abbiamo avuto l’opportunità per spiegare al Pontefice come con la nostra Capitale europea della cultura, che è stata la prima transfrontaliera della storia, sia riuscita a trasformare un confine a lungo segnato da conflitti e tragedie in una incredibile occasione di coesione internazionale, inviando quindi un messaggio di pace e di collaborazione quanto mai importante, tanto più nel momento che stiamo vivendo. Anche alla luce dello spirito che ha animato GO! 2025, abbiamo ribadito al papa l’invito a venire a conoscere di persona la nostra terra. Un invito apprezzato, così come il dono che gli ho fatto, ovvero la pergamena che riproduce la Divina Commedia in miniatura, opera del tipografo goriziano Francesco Cossovel nel 1888”.

Il papa a sua volta ha fatto dono ai due sindaci di un rosario benedetto