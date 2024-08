Zico e il furto a Parigi: l’ammontare del bottino è inferiore alle cifre circolate

Ha fatto notizia il furto subito da Zico a Parigi. Non solo perchè la vittima è il grande campione, ma anche per l’ammontare del bottino, una somma importante indicata in 500mila dollari. A cinque giorni di distanza è lo stesso Galinho a ridimensionare la cifra e precisare le circostanze dell’episodio accaduto nella capitale francese. Zico e la moglie Sandra si trovavano all’interno di un minivan messo a loro disposizione dal COI (Comitato Olimpico Internazionale) , in partenza dall’albergo in cui avevano soggiornato. Avevano caricato i bagagli e stavano partendo quando l’autista è stato fermato da una persona che gli ha chiesto informazioni, ottenendo la sua attenzione per alcuni minuti. Tanti quanti sono bastati al complice per approfittare di un portellone non correttamente chiuso e appropriarsi della valigia di Sandra, contenente alcuni gioielli della signora. Monili il cui valore, assicura Zico tramite l’amico fraterno Alessandro Scarbolo, è decisamente inferiore a quello diffuso dalla stampa. Zico e signora sul momento non si sono accorti di nulla. Il furto è stato scoperto una volta arrivati a destinazione, quando i coniugi Coimbra hanno notato la mancanza della borsa della signora. Immediata è scattata la denuncia. La gendarmeria francese è al lavoro per individuare i ladri e ritrovare la refurtiva. Sembrano aver raccolto indizi importanti che potrebbero portare alla scoperta dei colpevoli a breve. Zico è in costante contatto con gli investigatori francesi. Il Galinho però è sereno e ha voluto rassicurare in particolare gli amici di Orsaria che si erano preoccupati per lui: la cosa più importante è che a nessuno sia stato fatto del male. Alla fin fine, i gioielli sono qualcosa di materiale, si possono sempre ricomprare.