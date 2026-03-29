Zilli: “Il Gran Premio Venzone valorizza borgo e territorio”

Circa 400 runner di ogni età hanno partecipato ieri alla prima edizione del Gran Premio Venzone, gara inaugurale del Trofeo Friuli. Un esordio caratterizzato dai grandi numeri, con gli atleti che hanno avuto la possibilità di correre nella storia. Il tracciato, lungo 5,05 chilometri, ha infatti portato i corridori attraverso alcuni dei luoghi più caratteristici della cittadina, da Porta Gemona al suggestivo fossato, offrendo uno scenario unico dove sport e territorio si sono valorizzati a vicenda.