giovedì 6 Novembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
'Tutti siamo Carmen': l'inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d'oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Stop al Fedriga ter, le reazioni di opposizioni e maggioranza
Famiglia da Gaza accolta a Trieste, il padre ha un tumore...
I farmacisti in piazza: ora basta mansioni extra senza un adeguamento...
Fincantieri, Cisint chiede una "Legge Monfalcone" mentre Fedriga prova a mediare
Zilli: "Ok del Cal a Legge di Stabilità 2026 importante tassello"
Pota un salice, cade da 4 metri: 64enne all'ospedale
Ergastolo definitivo per Turetta: la Procura Generale rinuncia all'appello
Liguori: «Un Hospice pediatrico per colmare un vuoto di umanità»
Clauzetto, riaperta la ex Sp22: torna sicura la strada della Val...
Mobile: Fedriga, campus Brugnera stimolo per rilancio settore
Cronaca
La manovra prevista dall'amministrazione Fedriga supera i 6,3 miliardi di euro

Zilli: “Ok del Cal a Legge di Stabilità 2026 importante tassello”

Oltre 91 milioni di euro in più messi a disposizione rispetto a un anno fa
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Il voto unanime espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali sulla legge di Stabilità 2026 è segno concreto di come il confronto con il

territorio continui a essere un importante tassello nella costruzione della manovra che più di tutte rappresenta la visione

strategica e la programmazione finanziaria della nostra Amministrazione sui prossimi tre anni”. A dirlo è stata l’assessore regionale alle finanze Barbara Zilli a margine dell’assemblea del Cal, a cui ha illustrato i contenuti della prossima manovra finanziaria regionale.

“Con questo provvedimento – ha aggiunto Zilli – intendiamo garantire fiducia al comparto economico, alle famiglie, agli enti locali e farne ulteriormente aumentare la credibilità. La dotazione complessiva di risorse a oggi già destinate è pari a 6 miliardi e 337 milioni di euro per il 2026, ovvero 91,5 milioni in più rispetto alla Finanziaria approvata lo scorso anno”. La cifra della manovra salirà fino a quota 6,5 miliardi nel 2028.

