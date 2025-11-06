Zilli: “Ok del Cal a Legge di Stabilità 2026 importante tassello”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Il voto unanime espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali sulla legge di Stabilità 2026 è segno concreto di come il confronto con il

territorio continui a essere un importante tassello nella costruzione della manovra che più di tutte rappresenta la visione

strategica e la programmazione finanziaria della nostra Amministrazione sui prossimi tre anni”. A dirlo è stata l’assessore regionale alle finanze Barbara Zilli a margine dell’assemblea del Cal, a cui ha illustrato i contenuti della prossima manovra finanziaria regionale.

“Con questo provvedimento – ha aggiunto Zilli – intendiamo garantire fiducia al comparto economico, alle famiglie, agli enti locali e farne ulteriormente aumentare la credibilità. La dotazione complessiva di risorse a oggi già destinate è pari a 6 miliardi e 337 milioni di euro per il 2026, ovvero 91,5 milioni in più rispetto alla Finanziaria approvata lo scorso anno”. La cifra della manovra salirà fino a quota 6,5 miliardi nel 2028.