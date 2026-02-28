  • Aiello del Friuli
  • L’incrocio dei trapianti, storia d’amore e sanità
sabato 28 Febbraio 2026
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Dino Zoff compie 84 anni, la festa di sport e delle...
Zoff e la sua Mariano: “Lo sport la mia scuola”
Cagnolina fulminata a Udine, la proprietaria: “Sto vivendo il mio lutto...
Residenze fittizie a Udine, botta e risposta politico
Sciopero dei treni, disagi limitati in FVG
Volontari della sicurezza urbana, solo con la pettorina gialla
Anziani, le badanti sventano sei truffe
Un friulano a Dubai: “Ho visto due razzi sopra la mia...
Taher, fuggito dall’Iran: “Regime criminale, vogliono uccidermi”
Mega bandiera della Palestina davanti all’ospedale di Udine
Zoff e la sua Mariano: “Lo sport la mia scuola”

Premiate anche altre sette società della nostra regione.
GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lunghi, interminabili applausi per Dino Zoff la leggenda del calcio italiano quando, stamattina a Roma, cerimonia di premiazione delle Benemerenze 2026 della Lega Nazionale Dilettanti, si è alzato dalla sedia in prima fila per accompagnare, nel giorno del suo 84.mo compleanno, la società di calcio di Mariano alla premiazione dei cento anni di vita del club.

In queste immagini di Telefriuli, Zoff dà il calcio di inizio alla partita con la quale furono celebrati i 90 anni della società friulana.

“Io – ha detto Zoff – ho iniziato dai dilettanti, è importante partire da un buon asilo per poi andare all’università. Lo sport mi ha dato tante occasioni, è stato la mia scuola, ne sono orgoglioso e voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità  di iniziare a giocare”.

Il campione del mondo del 1982 ed ex commissario tecnico della Nazionale, poi, ha ricordato di essere “un uomo di sport; per me l’importante rimane partecipare, poi se uno è bravo continuerà. Ma questo asilo, ancora oggi, è determinante per i giovani, che ora hanno tutto e pensano che quando perdono sia colpa di qualcun altro”.

Oltre al club del Mariano, per i loro cento anni di vita stamattina sono state premiate altre sette squadre di calcio del Friuli Venezia Giulia: Aquileia, Chiavris, Fiumicello, Morsano al Tagliamento, Pro Romans, Sacilese, Tolmezzo Carnia.

