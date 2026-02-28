Zoff e la sua Mariano: “Lo sport la mia scuola”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Lunghi, interminabili applausi per Dino Zoff la leggenda del calcio italiano quando, stamattina a Roma, cerimonia di premiazione delle Benemerenze 2026 della Lega Nazionale Dilettanti, si è alzato dalla sedia in prima fila per accompagnare, nel giorno del suo 84.mo compleanno, la società di calcio di Mariano alla premiazione dei cento anni di vita del club.

In queste immagini di Telefriuli, Zoff dà il calcio di inizio alla partita con la quale furono celebrati i 90 anni della società friulana.

“Io – ha detto Zoff – ho iniziato dai dilettanti, è importante partire da un buon asilo per poi andare all’università. Lo sport mi ha dato tante occasioni, è stato la mia scuola, ne sono orgoglioso e voglio ringraziare chi mi ha dato la possibilità di iniziare a giocare”.

Il campione del mondo del 1982 ed ex commissario tecnico della Nazionale, poi, ha ricordato di essere “un uomo di sport; per me l’importante rimane partecipare, poi se uno è bravo continuerà. Ma questo asilo, ancora oggi, è determinante per i giovani, che ora hanno tutto e pensano che quando perdono sia colpa di qualcun altro”.

Oltre al club del Mariano, per i loro cento anni di vita stamattina sono state premiate altre sette squadre di calcio del Friuli Venezia Giulia: Aquileia, Chiavris, Fiumicello, Morsano al Tagliamento, Pro Romans, Sacilese, Tolmezzo Carnia.