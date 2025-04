Zone rosse a Udine fino al 2 giugno: più pattuglie, steward e vigilantes sui bus

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Da lunedì prossimo, a Udine, aumenterà la presenza delle forze dell’ordine nelle zone più frequentate o considerate a rischio. In previsione delle festività pasquali, del 25 aprile, del primo maggio e della presenza del luna park in Giardin Grande, fino al due giugno, Festa della Repubblica, saranno ripristinate le zone rosse nel capoluogo friulano.

E’ quanto deciso dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza, che si è riunito questa mattina in Prefettura a Udine.

Polizia locale, pattuglie dei carabinieri e della Polizia di Stato, insieme al personale del Reparto prevenzione crimine, pattuglieranno anche Giardin Grande e le attrazioni del Luna Park di Primavera fino 21 aprile.

Saranno quindi potenziati i servizi di sicurezza già in atto in Borgo Stazione, in via Buttrio, via Giulia, nel centro storico, ma anche davanti alla Stazione di Posta.

Partirà a breve, inoltre, il servizio di controllo da parte delle guardie giurate a bordo dei bus di linea urbana ed extraurbana. Saranno nuovamente implementati gli steward d’area e il presidio di Polizia locale di viale Leopardi resterà aperto fino a mezzanotte, non appena il comandante Del Longo riuscirà a organizzare il servizio prolungato.

Il ripristino delle zone rosse era nell’aria, in particolare dopo l’accoltellamento del 27 marzo in Borgo stazione.