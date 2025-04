“Zone rosse a Udine indicano il fallimento della Sicurezza partecipata”

A proposito del ritorno delle zone rosse a Udine, in vigore da lunedì prossimo fino al due giugno, sull’istituzione del dispositivo è intervenuta la Capogruppo in Consiglio comunale della Lega. Secondo Francesca Laudicina il loro ripristino sconfessa gran parte delle posizioni sostenute dalla maggioranza a Palazzo d’Aronco negli ultimi due anni e in campagna elettorale. “Se ci sono, non è merito loro, bensì del Prefetto e del Questore che applicano una direttiva del Ministro Piantedosi”, ha sottolineato l’ex assessore della giunta Fontanini. “Inoltre – prosegue Laudicina -, il continuo ricorso alle zone rosse indica il fallimento della sicurezza partecipata costruita dall’assessore Toffano.