Zone rosse: arrivano i primi tre allontanamenti a Udine

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Violenti e molesti. Sono i profili dei primi tre uomini allontanati dalle cosiddette zone rosse di Udine, aree decise il 15 gennaio dal Comitato di ordine e sicurezza pubblica. Aree scelte perché in quei luoghi più volte, in passato, si sono verificati episodi di spaccio, microcriminalità, violenza, vandalismi e degrado.

Gli ultimi due allontanamenti in ordine di tempo, notificati dai carabinieri del Radiomobile, risalgono alla serata di ieri. I protagonisti sono due extracomunitari – un algerino di 32 anni e un marocchino di 33 – che all’altezza del Bar Corinne di via Udine se le sono date di sante ragione. Entrano entrambi sotto l’effetto dell’alcol. Sono volati calci e pugni, fino all’arrivo dei carabinieri che li hanno identificati e denunciati. Da lì, poi, la notifica dell’allontanamento dalla zona rossa.

L’altro episodio, che ha visto l’allontanamento di un 47enne udinese, risale alla sera prima quando tra via Poscolle e via Zanon l’uomo, in evidente stato di alterazione alcolica, si era scagliato contro la polizia. Gli agenti lo avevano bloccato con il taser e poi arrestato.

Se prima le forze di polizia potevano allontanare da una determinata zona solamente le persone con Daspo, ora possono cacciare dalle zone rosse anche chi manifesta comportamenti aggressivi o è già stato oggetto di segnalazione alla Procura per determinati reati.