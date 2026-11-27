Cinque cittadini afghani tra i 20 e i 30 anni, richiedenti asilo, sono stati denunciati dalla Polizia per spaccio, in via Leopardi, nell’ambito dei controlli straordinari nelle zone rosse istituite a Udine dall’ordinanza prefettizia del 13 novembre.

Nel primo intervento, martedì sera, tre giovani sono stati fermati subito dopo una cessione: avevano 56 grammi di hashish già divisi in dosi e 245 euro in contanti. Ieri mattina, nella stessa via, sono stati bloccati altri due connazionali con 36 grammi di hashish. Per questi ultimi – già noti alle forze dell’ordine e accusati di impedire la normale fruizione delle panchine e delle aree verdi – è scattato anche l’ordine di allontanamento dalla zona con divieto di ritorno fino al 15 febbraio.