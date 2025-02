Zoppola, a fuoco un porticato

Nel primo pomeriggio di oggi, i Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti a Zoppola per l’incendio del porticato di un’abitazione di 2 piani. Sul posto hanno trovato la coppia di proprietari già all’esterno dell’abitazione con il marito che aveva iniziato a spegnere le fiamme. I pompieri hanno terminato le operazioni di spegnimento e bonificato l’area, verificando l’assenza di gas in casa. I proprietari sono stati portati in ospedale per accertamenti poiché avevano inalato i fumi del rogo.