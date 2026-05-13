Zornitta, addio all’incubo Unabomber: “Ora scrivo la mia verità”

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Unabomber rimarrà un fantasma senza volto e l’ingegner Elvo Zornitta un uomo che, dopo essere stato additato come il “mostro”, vede riconosciuta la totale estraneità ai fatti in via tombale. Il caso è chiuso, ma la verità resta sepolta tra le pieghe di indagini inquinate e reperti muti.Arrivato alla soglia dei 70 anni, Zornitta, con la parola “fine” apposta dal Gip di Trieste, vede chiudersi ufficialmente – dopo un calvario durato 22 anni – uno dei capitoli più oscuri e controversi della cronaca nera italiana: il caso di Unabomber.Del vero bombarolo, forse, non si saprà mai l’identità. Restano invece il volto umano di Zornitta, scavato dalla sofferenza, e una vita completamente distrutta.L’ingegnere di Azzano Decimo sa bene che nessuno gli potrà restituire ciò che, ingiustamente, gli è stato tolto. E vorrebbe ora raccontare la sua personale vicenda in un libro.