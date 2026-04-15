Ztl, attesi al varco. Alle 21.00 appuntamento con Elettroshock

Di Ztl e mobilità in città, con i piani e la visione dell’amministrazione comunale, le perplessità dell’opposizione, i commenti dei cittadini e le preoccupazioni di alcuni operatori economici, si parlerà nella puntata di questa sera di Elettroshock, in onda alle 21.

In studio interverranno i consiglieri comunali di Udine Iacopo Cainero, del Partito Democratico, e Francesca Laudicina, oltre a Giovanni Pigani, vicepresidente del mandamento di Confcommercio Udine.